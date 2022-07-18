Калуга, 18 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Причиной массового распространения высокопатогенного гриппа на территории Калужской области стало покупка с 3 по 9 июля на местных ярмарках и рынках сельскохозяйственной птицы, завезенной из неблагополучных регионов России. Об этом 18 июля заявил на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства области Леонид Громов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Птичий грипп

В семи очагах вспышки гриппа домашняя птица ликвидирована. Остался очаг в деревне Козлово, где вопрос об уничтожении птицы решится в ближайшее время. В карантинную зону по птичьему гриппу попали «ПРОДО птицефабрика Калужская» с филиалом в Малоярославецком районе и производственная площадка «Птицефабрика в Белоусово».

Как сообщало ИА REGNUM, восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц выявлено на территории Калужской области. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и в калужской пригородной деревне Козлово.