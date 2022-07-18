Симферополь, , 10:56 — REGNUM Сотрудница Госкомрегистра Республики Крым подозревается в незаконной регистрации права собственности на крупный земельный участок. Ущерб от её действий, причинённый государству, оценивается в 40 млн рублей. Об этом 18 июля сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Согласно данным следствия, сотрудница Госкомрегистра Республики Крым в 2017 году незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 16,5 га в Бахчисарайском районе. Участок, который подлежал включению в реестр имущества Республики Крым, был незаконно отчуждён. Ущерб, причинённый Республике Крым, по данным следствия, составил около 40 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы, сообщил «Крыминформ».