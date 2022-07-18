Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело против 43-летней женщины, обвиняемой в особо тяжком преступлении (ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В наручниках (сс) KlausHausmann

По данным следствия, вечером 15 июля женщина и её приятельница распивали спиртное на улице Успенского. В какой-то момент собутыльницы поссорились. Злоумышленница жестоко избила потерпевшую, затем завела её в придомовую постройку и ушла в дом.

Через некоторое время горожанка вернулась за потерпевшей и увидела, что она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перенесла тело умершей через улицу от своего дома, а её вещи выкинула в мусорный контейнер.

Полицейские задержали фигурантку и доставили к следователю. В ближайшее время она будет заключена под стражу.

Вину в совершённом преступлении жительница Новосибирска признала в полном объёме. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Свердловской области предстал перед судом по обвинению в смертельном избиении знакомого матери.

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