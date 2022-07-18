Казань, 18 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 18 июля провели 6 815 869 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, в Татарии только за прошедшие сутки на коронавирус провели 7804 исследования. Охват тестированием за последние семь дней составил 201,4 исследования на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм «Омикрона» ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2. Он представляет собой новое поколение штамма «Омикрон-стелс». При этом ни один из штаммов не представляет опасности, этот вид штамма не провоцирует тяжелые случаи течения болезни, но заразиться им значительно легче.

Читайте также: Инфекционист рассказал о заразности нового штамма коронавируса «Омикрон»