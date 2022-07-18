Апатиты, Мурманская область, , 10:54 — REGNUM В Апатитах инвалид второй группы отсудил у регионального минздрава, не обеспечившего его лекарством, компенсацию за моральный вред, сообщает пресс-служба судов региона.

Лекарства

По данным ведомства, заявка на льготное обеспечение препаратом была направлена в областной минздрав в декабре 2019 года. Но в ходе проверки установлено, что с октября 2021 года рецепты на имя северянина не выписывались. В октябре и декабре 2021-го врач выдал ему рецепт в письменной форме, минуя программу «Е-Фарма Льгота web», поэтому мужчине пришлось покупать лекарство за свои деньги. В минздраве поясняли, что не могут обеспечить лекарством льготника из-за отсутствия потенциальных поставщиков.

Решением Апатитского городского суда в пользу инвалида деньги за приобретенное лекарство с областного министерства и ЦГБ в пользу инвалида взыскано 15 863 рубля, а также компенсацию морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербурженка отсудила у комздрава полмиллиона рублей за льготное лекарство.