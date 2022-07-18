Варшава, 18 июля 2022, 10:53 — REGNUM Первые американские танки Abrams, предназначенные для обучения личного состава, получила Польша. Об этом 18 июля сообщает польское министерство обороны.
«Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Варшаве заявили о приобретении у США 116 бывших в употреблении танков Abrams для восполнения недостатка бронетехники, который возник после передачи Польшей киевскому режим несколько сотен советских танков Т-72.