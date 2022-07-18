Варшава, 18 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Первые американские танки Abrams, предназначенные для обучения личного состава, получила Польша. Об этом 18 июля сообщает польское министерство обороны.

Capt. Albert Jernegan Abrams

«Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Варшаве заявили о приобретении у США 116 бывших в употреблении танков Abrams для восполнения недостатка бронетехники, который возник после передачи Польшей киевскому режим несколько сотен советских танков Т-72.