Москва, , 10:52 — REGNUM Санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет, заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: «Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что больше всего от введения санкций против России страдает Европа.

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