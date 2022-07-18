Москва, 18 июля 2022, 10:52 — REGNUM Санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет, заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: «Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что больше всего от введения санкций против России страдает Европа.
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