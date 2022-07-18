Гавана, 18 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Кубинский пианист и композитор Сесар «Пупи» Педросо умер в Гаване в возрасте 75 лет. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Кубинский музыкальный институт.

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Причина смерти музыканта не уточняется.

Музыкант был участником ряда групп, однако слава пришла к нему, когда в 1969 году он вместе с Хуаном Формелем основал оркестр Los Van Van. Коллектив стал известен по таким песням, как «Calla Calla», «Tranquilo, Mota», «Seis Semanas» и «El buenagente».