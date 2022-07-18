Якутян возмутило предложение убрать из северного завоза белую муку
Якутск, 18 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Муку высшего сорта предложила исключить из списка продуктов для северного завоза в Якутии депутат Госсобрания республики Елена Голомарёва. Свою позицию она аргументировала там, что эти продукты питания не полезны, сообщило ИА SakhaDay.
Читайте также: Северный завоз стратегически важен для Якутии — глава региона
Её предложение скорректировать списки для северного завоза возмутило жителей республики.
“Муку всю жизнь ели, и вдруг не положено? Вместо этого предлагает есть чечевицу и горох, которых северяне в глаза не видели! Надо есть то, к чему привык организм, а не то, что предлагают новомодные диетологи!», «В сухом остатке останется только рыбий жир. А его и завозить-то не надо. Все! Программа выполнена», «Народ готовят к дефициту», — пишут жители региона в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, все необходимые товары должны без перебоев поступать в Арктику, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин. Он поручил определить единого оператора для северного завоза.