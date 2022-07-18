Донецк, 18 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Верхнеторецкого со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 10:20 ВСУ впустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты.