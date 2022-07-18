Ирвайн, США, , 10:48 — REGNUM С релизом дополнения Dragonflight в редакторе персонажей онлайн-игры World of Warcraft (WoW) пропадёт возможность выбирать пол героев. Об этом 18 июля сообщает портал Eurogamer.

World of Warcraft Иван Шилов ©ИА REGNUM

Издание отмечает, что Blizzard решила отказаться от «гендерного языка», с выходом дополнения игроки будут выбирать уже не между «женским» и «мужским» типом телосложения, а между «Телом 1» и «Телом 2». Авторы известного сайта Wowhead (база данных по WoW) пояснили, что это «незначительное» изменение формулировок в двух меню, соответствующее «взглядам разработчиков на инклюзивность».

По информации, имеющейся у датамайнеров (люди занимающиеся поиском данных в сети и их анализом), вскоре «прогрессивные» игроки WoW смогут также выбирать местоимения и голос персонажа. Пока неизвестно, как именно это будет реализовано.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, релиз Dragonflight состоится до конца 2022 года, с соответствующим объявлением Blizzard выступила 22 июня 2022-го.

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