Ирвайн, США, 18 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. С релизом дополнения Dragonflight в редакторе персонажей онлайн-игры World of Warcraft (WoW) пропадёт возможность выбирать пол героев. Об этом 18 июля сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM World of Warcraft

Издание отмечает, что Blizzard решила отказаться от «гендерного языка», с выходом дополнения игроки будут выбирать уже не между «женским» и «мужским» типом телосложения, а между «Телом 1» и «Телом 2». Авторы известного сайта Wowhead (база данных по WoW) пояснили, что это «незначительное» изменение формулировок в двух меню, соответствующее «взглядам разработчиков на инклюзивность».

По информации, имеющейся у датамайнеров (люди занимающиеся поиском данных в сети и их анализом), вскоре «прогрессивные» игроки WoW смогут также выбирать местоимения и голос персонажа. Пока неизвестно, как именно это будет реализовано.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, релиз Dragonflight состоится до конца 2022 года, с соответствующим объявлением Blizzard выступила 22 июня 2022-го.