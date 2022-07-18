Брюссель, 18 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что «на этой неделе» будет достигнуто соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов, что может разблокировать поставки продовольствия на мировые рынки, сообщает 18 июля Financial Times.

Зерно

Боррель выступил перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник 18 июля. На ней ожидается выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который должен представить обновленную информацию о переговорах между Украиной, Россией и Турцией о попытках заключить соглашение по вывозу зерна, сообщил Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС.

«У меня есть надежда, что на этой неделе удастся достичь соглашения о разблокировании Одессы и других украинских портов, — сказал Боррель. — Жизнь тысяч, более чем тысяч — десятков тысяч людей зависит от этого соглашения. Это не дипломатическая игра. Это вопрос жизни или смерти для многих людей».

Дипломатические усилия по разблокированию вывоза зерна в последнее время понемногу продвигаются вперед. Во вторник 19 июля президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, где может быть заключено соглашение о доступе черноморским портам.