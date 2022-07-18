Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 июля 2022, 10:46 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области власти не предприняли никаких мер после гибели ребёнка в трансформаторной будке заброшенного сырного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15-летний подросток погиб 23 апреля в результате удара током. Опасный объект не охраняется, пройти туда может каждый. Сразу после гибели уполномоченный Михаил Крупин направил заключение в адрес собственника имущества, администрации городского округа и МЧС России по Ярославской области.
Также расследованием уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» занимается Следственный комитет.
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