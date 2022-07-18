Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:46 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области власти не предприняли никаких мер после гибели ребёнка в трансформаторной будке заброшенного сырного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

Заброшенный завод в Переславле уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15-летний подросток погиб 23 апреля в результате удара током. Опасный объект не охраняется, пройти туда может каждый. Сразу после гибели уполномоченный Михаил Крупин направил заключение в адрес собственника имущества, администрации городского округа и МЧС России по Ярославской области.

«В результате повторной проверки нами установлено, что по прошествии более двух месяцев с момента гибели ребенка не было предпринято никаких мер по ограничению доступа к аварийным объектам, где особую опасность представляет бомбоубежище. По факту непринятия соответствующих мер готовятся материалы для направления на федеральный уровень», — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Также расследованием уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» занимается Следственный комитет.

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