Сочи, Краснодарский край, 18 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который приставал к трёхлетней девочке. Об этом сообщило Главное управление МВД по Краснодарскому краю 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Откройте, полиция

Инцидент произошёл в игровой комнате в одном из торговых центров Сочи. Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина подходит к маленькой девочке, целует её в губы и плотно прижимает.

Полиция организовала проверку, был установлен, предположительно, мужчина, пристававший к ребёнку — им оказался 35-летний житель Белгорода. В настоящее время он задержан.

Проверка продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили «Кубанские новости».