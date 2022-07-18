Сеул, , 10:48 — REGNUM Военные Южной Кореи одобрили план стоимостью 3,94 трлн вон (~$2,99 млрд) по развертыванию к 2028 году около 20 дополнительных истребителей-невидимок F-35A. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Известно, что Комитет по продвижению оборонных проектов одобрил «базовый» план закупок истребителей-невидимок, изготовленных американским оборонным гигантом Lockheed Martin, 15 июля.

Напомним, что в январе Южная Корея завершила развертывание 40 единиц F-35A в рамках первого проекта по закупке истребителей.

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«Ожидается, что проект сведет к минимуму оборотный вакуум, который может возникнуть по мере вывода стареющих аппаратов из эксплуатации, а также ввести основной актив в программу Kill Chain для сдерживания возможных угроз стороны КНДР», — заявили в DAPA.

Kill Chain связан с программой упреждающего удара Южной Кореи.

Комитет также одобрил проект на 1,4 трлн вон (~$1,06 млрд) по развертыванию к 2028 году 18 вертолетов CH-47F Chinook, производимых американской фирмой Boeing. Проект предназначен для замены стареющего парка вертолетов CH-47D.