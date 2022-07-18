Стокгольм, 18 июля 2022, 10:43 — REGNUM Крупный ретейлер одежды и аксессуаров H& M сообщил о решении уйти с российского рынка. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе шведской компании.
Отмечается, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.
Напомним, ранее сообщалось, что датский производитель детских конструкторов Lego прекращает работу на территории России и разрывает контракт с Inventive Retail Group.
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