Москва, 18 июля 2022, 10:42 — REGNUM Украинские националистические батальоны не гнушаются ничем. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов.
«Москва должна быть уверена, что Украина станет нейтральной страной, перестав быть центром русофобии», — считает Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, нацбатальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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