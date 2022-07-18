Москва, 18 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны не гнушаются ничем. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов.

«Москва должна быть уверена, что Украина станет нейтральной страной, перестав быть центром русофобии», — считает Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, нацбатальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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