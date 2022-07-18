Бухарест, , 10:42 — REGNUM Потребление электроэнергии в Румынии снизилось по сравнению с 2021-м годом в среднем на 4%, что является абсолютным антирекордом в новейшей истории страны. Об этом 18 июля сообщает бухарестское агентство Agerpres.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, бытовое использование соответствующего вида носителей упало на 3,2%, а промышленное — на 6,3%. При этом производство электричества в стране сократилось на 6,4%.

Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отказывается комментировать эти данные.