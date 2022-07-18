Бухарест, 18 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в Румынии снизилось по сравнению с 2021 годом в среднем на 4%, что является абсолютным антирекордом в новейшей истории страны. Об этом 18 июля сообщает бухарестское агентство Agerpres.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Согласно официальной информации, бытовое использование соответствующего вида носителей упало на 3,2%, а промышленное — на 6,3%. При этом производство электричества в стране сократилось на 6,4%.

Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отказывается комментировать эти данные.