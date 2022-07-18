Мадрид, 18 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В результате бушующих на территории Испании природных пожаров было уничтожено свыше 20 тысяч гектаров леса, один человек погиб. Об этом 18 июля сообщает газета El País со ссылкой на данные муниципалитетов страны.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

«Последняя волна жары, охватившая Испанию и юг Европы, с температурой выше 40 градусов, сопровождалась более чем тридцатью пожарами в нашей стране, которые уже уничтожили более 20 000 гектаров лесных массивов, согласно предварительным оценкам основных пострадавших сообществ: Эстремадура, Кастилия-и-Леон, Галисия, Андалусия и Каталония», — говорится в материале издания.

Также указывается, что, по информации газеты, по состоянию на вечер 17 июля на территории Испании было зафиксировано 36 природных пожаров, из числа которых 24 взять под контроль не удалось.

Кроме того, отмечается, что в результате пожаров порядка 2300 человек вынужденно покинули свои дома, и добавляется, что занимавшийся ликвидацией пожара в испанском муниципалитете Самора (автономное сообщества Кастилия-и-Леон) бригадир пожарных погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дождливая погода, которая наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всю вторую декаду июля, полностью ликвидировала опасность лесных пожаров.