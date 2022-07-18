Москва, 18 июля 2022, 10:37 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал тот факт, что Вооруженные силы РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.