Москва, 18 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, заявил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал тот факт, что Вооруженные силы РФ имеют чёткий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.

«Поэтому вооружённые силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.