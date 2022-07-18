Абакан, 18 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняется штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

19 июля в регионе местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Местами прогнозируется крупный град.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде также предупредили жителей Красноярского края.

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