Москва, 18 июля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Венгрия может задействовать военные инструменты для защиты своих соотечественников в Закарпатье, но ограниченно. Об этом 18 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

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«Венгрия введёт войска, если возникнет прямая угроза жизни закарпатских мадьяр со стороны украинских националистов. Без этого, скорее всего, она на этот шаг не пойдёт», — заявил эксперт.

Венгрия сейчас требует создания Венгерской территориальной автономии в Закарпатье, и это требование никуда не делось, пояснил эксперт. Войска у границы — это демонстрация того, что своих, в случае чего, в обиду не дадут.

«Если дойдёт до ввода войск, венгры займут только те населённые пункты, где преобладают мадьяры. Крупнейшие из них — города Берегово и Чоп. Ужгород, Мукачево и Хуст (три крупнейших города региона) они занимать не будут» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у них есть военные сценарии защиты 150 тысяч венгров, проживающих в украинском Закарпатье.