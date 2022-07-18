Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Чувашии планируют изменить «подходы по содержанию дорог», в том числе с учётом жалоб населения на борщевик на придорожных территориях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 18 июля глава Чувашии Олег Николаев в ходе планёрки в правительстве.

Земцово. Борщевик, как напоминание о советских экспериментах на селе, неистребим © Владимир Станулевич

Руководитель региона сослался на многочисленные обращения жителей, которые обрабатываются в Центре управления регионом.

«Если мы посмотрим информационные сообщения последних дней или недели, то люди обращают внимание на много процессов, но я выловил самое главное: статистика показывает, что два вопроса занимают достаточно большое количество в долевом выражении. Причём они взаимосвязаны», — сообщил Олег Николаев.

По его словам, первая проблема — содержание дорог, вторая — растущий у обочин борщевик.

Глава республики отметил, что в прошлом году в республике была запущена специальная программа по борьбе с борщевиком. Олег Николаев сообщил, что «борщевик просматривается очень часто» на тех участках, к которым «не имеют доступа» ни главы администраций, ни сельскохозяйственные предприятия.

«И, естественно, борщевик, как правило, присутствует, на заброшенных участках, в том числе в городе Чебоксары», — сказал глава Чувашии, попросив глав администраций «проанализировать все сообщения на этот счёт».

Он также поручил минтрансу за неделю разработать и представить предложения по «изменению подходов по содержанию дорог, в том числе с учётом» жалоб жителей на борщевик в рамках борьбы с этим опасным растением на придорожных территориях.

«Тем более мы с вами отдельно говорили ещё и про кустарники. То есть кустарники и борщевик для нас вместе взятые, с одной стороны, достаточно большая угроза. С другой стороны, конечно, если мы запустим ситуацию, то это будет сильно влиять на безопасность дорожного движения», — заключил Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли о запуске в 2021 году программы «Борьба с борщевиком». По оценкам чиновников, данным сорняком заросло более 300 гектаров земель.

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