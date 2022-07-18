Из-за борщевика в Чувашии хотят изменить правила содержания дорог
Чебоксары, 18 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Чувашии планируют изменить «подходы по содержанию дорог», в том числе с учётом жалоб населения на борщевик на придорожных территориях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 18 июля глава Чувашии Олег Николаев в ходе планёрки в правительстве.
Руководитель региона сослался на многочисленные обращения жителей, которые обрабатываются в Центре управления регионом.
По его словам, первая проблема — содержание дорог, вторая — растущий у обочин борщевик.
Глава республики отметил, что в прошлом году в республике была запущена специальная программа по борьбе с борщевиком. Олег Николаев сообщил, что «борщевик просматривается очень часто» на тех участках, к которым «не имеют доступа» ни главы администраций, ни сельскохозяйственные предприятия.
Он также поручил минтрансу за неделю разработать и представить предложения по «изменению подходов по содержанию дорог, в том числе с учётом» жалоб жителей на борщевик в рамках борьбы с этим опасным растением на придорожных территориях.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли о запуске в 2021 году программы «Борьба с борщевиком». По оценкам чиновников, данным сорняком заросло более 300 гектаров земель.