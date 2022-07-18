Бухарест, 18 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В горах Румынии иностранный турист выжил после падения с 30-метрой высоты. Об этом 18 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

В горах

Согласно официальной информации, инцидент произошел в районе уезда Бузэу на юго-востоке страны. По последним данным, мужчина пытался сфотографироваться на фоне пейзажа.

Пострадавший был доставлен в одну из местных больниц. Состояние его здоровья врачам опасений не внушает.