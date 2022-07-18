Мадрид, , 10:33 — REGNUM Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Ракель Санчес призвала главу Женералитата Каталонии Пере Арагонеса способствовать «воссоединению и примирению» региона с Мадридом путем проведения круглого стола каталонских партий. Об этом она заявила в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Каталония Дмитрий Нестерак © ИА REGNUM

По её словам, такой круглый стол можно было бы провести параллельно переговорам Барселоны и Мадрида.

Санчес отметила, что встреча председателя правительства Педро Санчеса и Пере Арагонеса, на которой они договорились созвать новый круглый стол в конце июля, является «хорошей новостью», потому что «нет другого способа разрешить существующие разногласия, если не через диалог».