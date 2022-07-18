Луганск, , 10:32 — REGNUM За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 57 украинских боевиков. Об этом 18 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 57 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра, один танк и четыре единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник боевого расчета одного из российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» рассказал, что крылатые ракеты ОТРК обладают такой точностью, что способны «залететь прямо в окно».