Анапа, Краснодарский край, , 10:31 — REGNUM Запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов введён у побережья Анапы 18 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Пляж Анапы Admkrai.krasnodar.ru

Решение принято в связи с сильным северо-восточным ветром, уточнили в мэрии.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье!» — призвали в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля на территории Сочи прогнозируются сильные дожди и грозы, утром в понедельник из-за осадков в посёлке Лоо оказались подтопленными несколько участков дороги. В то же время на 18–19 июля в ряде районов Кубани, в том числе в Анапе, прогнозируется высокий класс пожарной опасности.