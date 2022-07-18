Черкесск, , 10:31 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии отправили очередную партию гуманитарного груза для жителей Донбасса. Всего из северо-кавказской республики в освобожденные районы повезли десять тонн продуктов питания, бытовой техники, товаров первой необходимости и воды. Помимо жителей Донбасса, этот груз распределят и между военнослужащими, исполняющими свой воинский долг в ходе спецоперации.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«Мы отправляем жителям Донбасса бытовую технику, одежду для взрослых и детей, средства гигиены, детское питание, канцелярские принадлежности, продукты. Также в груз вошли пять с половиной тонн питьевой воды, закупленной мэрией Черкесска», — приводит слова руководителя регионального исполкома отделения «Единой России» Руслана Джамбаева РИА «Карачаево-Черкесия».

Всего с начала специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины в регионы Донбасса было отправлено из Карачаево-Черкесии 165 тонн гуманитарного груза. Общий объем гуманитарной помощи для местных жителей, в том числе вынужденных покинуть родные места и расселенных в пунктах временного пребывания в разных субъектах РФ, составил 250 тонн.