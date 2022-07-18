Иркутск, , 10:30 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 июля известило об очередной попытке мошенников разжиться деньгами доверчивых жертв.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

В управление МВД обратилась 27-летняя иркутянка, которая рассказала полицейским, что ей с утра поступило несколько звонков от неизвестных. Первый звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.

После этого с ней связался якобы сотрудник ОВД и уверил, что к преступной схеме причастен один из работников финансовой организации. Лже-полицейский попросил помочь в его установлении — оформить кредит и перевести денежные средства на безопасные счета для их сохранности.

При этом звонивший все время торопил иркутянку, требовал не прерывать разговор, утверждая, что как только она положит трубку, денежные средства будут списаны. В результате гражданка оформила кредит на 270 тысяч рублей, после чего обналичила денежные средства. Усомнившись в правомерности этих действий, бдительная иркутянка все же прежде чем переводить деньги, обратилась в отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 июля, пострадавшей от действий мошенников стала пенсионерка из Усть-Илимска, которая лишилась более 500 тысяч рублей.

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