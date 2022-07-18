Иркутск, 18 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 июля известило об очередной попытке мошенников разжиться деньгами доверчивых жертв.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

В управление МВД обратилась 27-летняя иркутянка, которая рассказала полицейским, что ей с утра поступило несколько звонков от неизвестных. Первый звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.

После этого с ней связался якобы сотрудник ОВД и уверил, что к преступной схеме причастен один из работников финансовой организации. Лжеполицейский попросил помочь в его установлении — оформить кредит и перевести денежные средства на безопасные счета для их сохранности.

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При этом звонивший все время торопил иркутянку, требовал не прерывать разговор, утверждая, что как только она положит трубку, денежные средства будут списаны. В результате гражданка оформила кредит на 270 тысяч рублей, после чего обналичила денежные средства. Усомнившись в правомерности этих действий, бдительная иркутянка все же прежде чем переводить деньги, обратилась в отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 июля, пострадавшей от действий мошенников стала пенсионерка из Усть-Илимска, которая лишилась более 500 тысяч рублей.

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