Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM На торги в Санкт-Петербурге выставили часть здания рядом со станцией метро «Выборгская». Об этом сообщили 18 июля в пресс-службе Российского аукционного дома.

Дом Б. Е. Фурмана. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Владелец объекта по адресу улица Смолячкова, дом 15-17, лит. А определится в ходе торгов 4 августа 2022 года. Ему достанется часть здания площадью 4,4 тыс. кв. м, которое относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Дом Б. Е. Фурмана».

Недвижимость высотой в пять этажей имеет три отдельных входа с улицы и столько же со двора. В доме можно разместить гостиницы, апарт-комплекс или офисы.

Привлекательность здания для будущего владельца заключается в транспортной доступности. Рядом находятся городские магистрали: Лесной проспект, Пироговская набережная. Также недалеко располагаются Гренадерский и Литейный мосты.

Начальная цена лота составляет 107,3 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 июля.

Напомним, ранее в Петербурге на торги выставили два участка на территории «Ручьи». На объекте реализуют жилую застройку.

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