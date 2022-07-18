Санкт-Петербург, 18 июля 2022, 10:42 — REGNUM На торги в Санкт-Петербурге выставили часть здания рядом со станцией метро «Выборгская». Об этом сообщили 18 июля в пресс-службе Российского аукционного дома.

Дом Б. Е. Фурмана. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Дом Б. Е. Фурмана. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Сервис «Яндекс. Карты»

Владелец объекта по адресу улица Смолячкова, дом 15-17, лит. А определится в ходе торгов 4 августа 2022 года. Ему достанется часть здания площадью 4,4 тыс. кв. м, которое относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Дом Б. Е. Фурмана».

Недвижимость высотой в пять этажей имеет три отдельных входа с улицы и столько же со двора. В доме можно разместить гостиницы, апарт-комплекс или офисы.

Привлекательность здания для будущего владельца заключается в транспортной доступности. Рядом находятся городские магистрали: Лесной проспект, Пироговская набережная. Также недалеко располагаются Гренадерский и Литейный мосты.

Начальная цена лота составляет 107,3 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 июля.

Напомним, ранее в Петербурге на торги выставили два участка на территории «Ручьи». На объекте реализуют жилую застройку.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны продаст казармы Семёновского и Егерского полков в Петербурге