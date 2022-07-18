Лондон, 18 июля 2022, 10:27 — REGNUM Правительство Великобритании вынесло промежуточное решение по лутбоксам в видеоиграх (виртуальные «ящики», при открытии которых геймер случайным образом получает различные игровые ценности). Об этом 18 июля сообщает журнал PC Gamer.

Азартные игры
Азартные игры
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Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании (DCMS) пришёл к выводу, что на данный момент властям страны не следует решать вопрос с лутбоксами путём внесения изменений в законодательство. Как отметили в ведомстве, сейчас власть имущим стоит, скорее, подталкивать игровую индустрию к саморегулированию, чтобы правительству не приходилось выступать с законодательными инициативами.

Как отметило издание, решение DCMS означает, что лутбоксы всё же не попадают под действие закона Великобритании об азартных играх. Тем не менее, в нём ведомство изложило ряд «жёстких» рекомендаций, например, оно предложило ограничить доступ детей к этой механике, отметив, что его можно предоставить только в случае согласия законных представителей несовершеннолетних. Кроме того, все игроки должны иметь доступ к прозрачной информации, касающейся их расходов.

Напомним, в сентябре 2019 года DCMS выпустило 84-страничный доклад по итогу первичного расследования на тему лутбоксов в видеоиграх. В нём оно пришло к выводу, что разработчики игр и издатели не демонстрируют «честности и прозрачности» в этом вопросе, и предположило, что в Великобритании стоит выпустить закон, регулирующий использование механики.

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