Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Водитель иномарки на полном ходу въехал под маршрутное такси в Выборгском районе Петербурга и остался жив, сообщили 18 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с маршруткой vk.com/spb_today

По предварительным данным, ДТП произошло в 06:50 мск 18 июля на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина.

«Водитель автомобиля Hyundai Solaris на всей скорости въехал в заднюю часть маршрутного автобуса №205», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП 29-летний водитель легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Как рассказывают очевидцы с социальных сетях, из-за ДТП движение в данной части проспекта Просвещения было перекрыто.

«Удар был жуткий, я подорвалась, думала взрыв. Водитель легковушки не тормозил вообще! Ни звука тормозов, ни тормозного пути», — поделилась с подписчиками группы «ДТП и ЧП СПб» очевидец Тома В.