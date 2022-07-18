Вашингтон, , 10:25 — REGNUM В европейских странах владельцы танкеров наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу в энергетических санкций против РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, пишет издание, танкеры греческих компаний перевозят рекордные объёмы топлива. В мае и июне танкеры заходили в порты России 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас отметил, что спасение энергетического рынка Европы в предстоящую зиму обойдется ей не менее чем в $200 млрд.

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