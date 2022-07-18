Саратов, , 10:24 — REGNUM До 22 июля местами по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, 19–20 июля в Саратовской области ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременные дожди, местами грозы. При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +15…+20 градусов, днем — около +25 °C, в Левобережье местами будет до +31 °С.

ИА REGNUM ранее сообщало, 18 и 19 июля ливень, гроза, град и ветер до 17−22 м/с будет в Татарии.

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