Краснодар, 18 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность прогнозируется на территории Краснодарского края на период с 18 по 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Лесной пожар

Высокая пожарная опасность, четвёртого класса, прогнозируется в северных и центральных районах края, за исключением Краснодара, а также на территории Анапы.

Спасатели просят гостей и жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Сочи прогнозируются ливневые дожди при грозе и усилении ветра.