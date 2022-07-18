Брюссель, 18 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Индия и Европейский союз возобновили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, прекращенные девять лет назад, и это, по мнению экспертов, вызвано «беспрецедентной необходимостью», сообщает 18 июля CNBC.

(сс) State Chancellery of Latvia Вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял и европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис официально возобновили переговоры в Брюсселе в июне 2022 года. Первый раунд переговоров проходил с 27 июня по 1 июля в Нью-Дели. Следующий раунд переговоров планируется провести в Брюсселе в сентябре.

«Не думаю, что эти переговоры будут легкими даже сейчас, — сказала профессор и президент Немецкого института глобальных и региональных исследований Амрита Нарликар в интервью CNBC. — Но беспрецедентная необходимость требует углубления связей между Индией и ЕС. Серьезность новых геоэкономических угроз, связанных с использованием энергетических и продовольственных ресурсов в стратегических целях, показывает, что нам нужны более надежные цепочки создания стоимости».

«Разделяя политические ценности демократии и плюрализма, Индия и ЕС могут и должны инвестировать в соглашение о свободной торговле не только ради торговых выгод, но и ради безопасности», — добавила она.

По данным Economic Intelligence Unit, ожидается, что сделка удвоит объем торговли между Индией и ЕС в ближайшие пять лет со 115 миллиардов долларов в 2021 году.

Однако известно, что Индия настороженно относится к торговым соглашениям и уже выходила из предыдущих сделок.

Если сделка все же будет заключена, она станет одним из самых значительных торговых соглашений для Индии, поскольку Европейский союз является ее вторым по величине торговым партнером после США, согласно данным Министерства торговли Индии.