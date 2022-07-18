Красноярск, 18 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, 19 июля в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Также прогнозируются грозы, град, местами крупный, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.

На юге Таймыра днём местами ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В Эвенкии местами прогнозируются сильные дожди, грозы, утром местами туман. В Туруханском районе днём местами грозы.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области.

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