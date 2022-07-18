Москва, 18 июля 2022, 10:20 — REGNUM Крылатые ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» обладают такой точностью, что способны «залететь прямо в окно». Об этом рассказал начальник боевого расчета одного из ОТРК «Искандер» на видео, которое 18 июля обнародовало Минобороны России.

«Искандер»
«Искандер»
Kbm.ru

На выложенных кадрах запечатлён комплекс «Искандер», выезжающий на ударную позицию, готовящийся к стрельбе и производящий запуск крылатой ракеты Р-500.

«Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь», — заявил начальник ОТРК Николай.

Также он уточнил, что возглавляемый им расчёт «Искандера» осуществлял ракетные удары по складам и командным пунктам украинских нацистов, поразив все цели. При этом в видеозаписи отмечается, что указанный расчёт ОТРК поразил подземный бункер ВСУ с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.

«Параметры полета были заданы так, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой (высоте), огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами.