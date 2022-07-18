Москва, , 10:20 — REGNUM Крылатые ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» обладают такой точностью, что способны «залететь прямо в окно». Об этом рассказал начальник боевого расчета одного из ОТРК «Искандер» на видео, которое 18 июля обнародовало Минобороны России.

На выложенных кадрах запечатлён комплекс «Искандер», выезжающий на ударную позицию, готовящийся к стрельбе и производящий запуск крылатой ракеты Р-500.

«Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь», — заявил начальник ОТРК Николай.

Также он уточнил, что возглавляемый им расчёт «Искандера» осуществлял ракетные удары по складам и командным пунктам украинских нацистов, поразив все цели. При этом в видеозаписи отмечается, что указанный расчёт ОТРК поразил подземный бункер ВСУ с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.

«Параметры полета были заданы так, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой (высоте), огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами.