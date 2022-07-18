Сеул, 18 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Южной Кореи от демократов Ли Чжэ Мён объявил о своём участии в выборах нового председателя ныне оппозиционной Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает Yonhap News.

(сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr Ли Чжэ Мён

Данное заявление он сделал 17 июля в ходе пресс-конференции.

«Я изменю Демократическую партию, политику и мир», — заявил Ли Чжэ Мён на пресс-конференции в Национальном собрании (парламенте).

Напомним, что избрание нового лидера партии запланировано на 28 июля.

Отметим, что вопрос о том, будет ли Ли баллотироваться на выборах или нет, был предметом споров внутри партии. Некоторые считали, что Ли Чжэ Мён не должен баллотироваться на должность из-за проигрыша партии на президентских и региональных выборах.

Бывший кандидат в президенты пообещал привести партию к победе на всеобщих выборах, запланированных на 2024 год, а также превратить Демократическую партию «Тобуро» в прагматичную партию, ориентированную на жизнь людей и способную объединить законодателей и сторонников.