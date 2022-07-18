Ростов, Ярославская область, , 10:14 — REGNUM Защитники Горы святой Марии в Ростовском районе Ярославской области опубликовали «Открытое письмо археологам России», в котором в очередной раз просят защитить историческую местность от наступления песчано-гравийного карьера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гора Святой Марии Страница «Гора святой Марии» в соцсетях

6 июля на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области опубликован Акт Государственной историко-культурной экспертизы. Как считают авторы письма, экспертиза, проведённая по заказу ООО «Никитинский карьер», обосновывает возможность раширения карьера на территорию горы.

Заявленной целью экспертизы является обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище, 14-16 вв. (Пустошь Пенье)». Как говорят авторы письма, такая экспертиза уже проводилась в 2019 году и установила, что «проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ» невозможно «в виду присутствия в территории объектов археологического наследия».

«Зачем понадобились новый раздел и новая экспертиза? Дело в том, что ООО «Никитинский карьер» за это время практически полностью выработал арендованную площадь (около 22 га) в пределах горного отвода. Для дальнейшего расширения карьеру нужно организовать сведение леса к юго-западу от Селища, но мешает Акт ГИКЭ О. В. Зеленцовой», — говорится в письме.

Автором экспертизы выступил научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Игорь Стрикалов. Авторы письма на основании анализа документа считают, что учёный нарушил ряд принципов проведения госэкспертизы, в том числе «презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности».

«В связи с вышеизложенным, мы, Движение в защиту Горы святой Марии, призываем археологическое сообщество России обратиться: в Институт археологии РАН с требованием отзыва экспертизы И. Ю. Стрикалова; в ДООКН ЯО с требованием отклонить экспертизу И. Ю. Стрикалова (общественное обсуждение до 22.07.2022); в Минкультуры России с требованием лишить И. Ю. Стрикалова статуса государственного эксперта», — говорится в письме.

По мнению защитников исторической местности, Гора святой Марии является свидетельством христианизации Руси и Ростовской земли. Курганы датируются XI–XIII веками, а само место впервые упоянуто в летопили в 1216 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области жители вновь выступили против карьера