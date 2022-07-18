В Ярославской области вновь призвали спасти Гору святой Марии
Ростов, Ярославская область, 18 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Защитники Горы святой Марии в Ростовском районе Ярославской области опубликовали «Открытое письмо археологам России», в котором в очередной раз просят защитить историческую местность от наступления песчано-гравийного карьера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
6 июля на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области опубликован Акт Государственной историко-культурной экспертизы. Как считают авторы письма, экспертиза, проведённая по заказу ООО «Никитинский карьер», обосновывает возможность раширения карьера на территорию горы.
Заявленной целью экспертизы является обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище, 14-16 вв. (Пустошь Пенье)». Как говорят авторы письма, такая экспертиза уже проводилась в 2019 году и установила, что «проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ» невозможно «в виду присутствия в территории объектов археологического наследия».
Автором экспертизы выступил научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Игорь Стрикалов. Авторы письма на основании анализа документа считают, что учёный нарушил ряд принципов проведения госэкспертизы, в том числе «презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности».
По мнению защитников исторической местности, Гора святой Марии является свидетельством христианизации Руси и Ростовской земли. Курганы датируются XI–XIII веками, а само место впервые упоянуто в летопили в 1216 году.