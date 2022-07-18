Бухарест, 18 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Житель Румынии выиграл в Национальной лотерее 596 тыс. леев ($112 тыс.). Об этом 18 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, счастливый билет был приобретен и заполнен в уезде Хунедоара на западе страны.

При покупке цена указанного билета составляла 1 лей, или $0,21.

Напомним, Национальная лотерея в Румынии является единственным законным средством осуществления операций в сфере азартных игр.