Сковородинский р-н, , 10:13 — REGNUM В Сковородинском районе утром 17 июля в котлован с водой упал автомобиль, в котором находились две женщины. Они найдены мёртвыми, сообщил телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Утонувший автомобиль ГУ МВД по Иркутской области

Читайте также: В реке Приамурья ищут тело подростка

Тела женщин достали из машины через несколько часов. Ещё один человек утонул во время купания в селе Ромны, он найден погибшим. Другой мужчина не смог выплыть 16 июля в Чигиринском водохранилище возле Благовещенска.

Всего за купальный сезон в Амурской области утонули 22 человека, в том числе четверо детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске в реке Томь мог утонуть 17-летний молодой человек. Его ищут полиция и спасатели.